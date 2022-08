Une assurance fera sauter la franchise si on choisit un générique

En 2020, le Parlement avait rejeté une proposition du Conseil fédéral qui visait à fixer un prix de référence pour les génériques, basé en fonction du prix à l’étranger. Les assureurs n’auraient remboursé que ce prix et, si les assurés choisissaient un médicament plus cher, la différence aurait été à leurs frais. Des craintes de difficultés d’approvisionnement et des cas où des malades chroniques auraient dû changer de médicament pour des raisons financières avaient eu la peau du projet, refusé par les deux Chambres.