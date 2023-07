Précarité: Une assurance pour lutter contre la précarité alimentaire

À Montpellier, une caisse commune basée sur un système de cotisations mensuelles permet aux plus précaires de manger des aliments frais et bios.

À Montpellier, une caisse commune de l’alimentation a été mise en place pour permettre aux plus démunis de manger sainement et à leur faim.

Lutter contre la précarité alimentaire et rendre une alimentation saine accessible à tout le monde, quel que soit son niveau de revenu: c’est l’ambition de la caisse alimentaire commune à Montpellier. Ce projet pilote lancé le 28 janvier va durer un an et se base sur le modèle de la sécurité sociale, l’équivalent de l’assurance maladie en Suisse, qui permet aux Français de cotiser chaque mois selon leurs moyens et d’accéder à un système de soins solidaire. Un groupe de chercheurs observe en parallèle l’évolution du projet afin de voir si un tel fonctionnement pourrait être pérennisé et appliqué au niveau national.

Du bio et du local

Les 450 personnes prenant part à cette expérimentation paient une cotisation mensuelle allant de 1 euro à 150 euros (0,95 centimes à 144 francs), selon leur situation financière, et reçoivent toutes 100 euros, à dépenser chaque mois dans des commerces. Pour que cette somme ne soit pas utilisée autrement que pour le projet, une monnaie numérique, la Mona, a été créée spécialement pour l’occasion. Des subventions de la ville de Montpellier et des dons de privés viennent compléter l’enveloppe budgétaire de 400’000 euros (383’746 francs).

Droit à une alimentation digne

Sur la liste des magasins sélectionnés par la cinquantaine de membres responsables du projet issus de la société civile montpelliéraine, dont la moitié est en situation de précarité, pas de fast-food ni de grands enseignes, à moins qu’elles soient spécialisées dans l’alimentation biologique. La volonté de la caisse alimentaire commune est de privilégier les enseignes locales où l’on trouve des aliments frais et bios. «Se nourrir est un droit et ce droit doit permettre à chacun de choisir ce qu’il souhaite manger», affirme Isabelle Touzard, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole en charge de l’alimentation, au média en ligne «Reporterre» le 26 mai. Dans cette interview, la Française observe que le spectre des personnes ayant des difficultés à se nourrir dignement s’est élargi depuis la pandémie de Covid-19 et la montée de l’inflation ces derniers mois. La qualité parfois douteuse des produits distribués dans le cadre de l’aide alimentaire classique est aussi pointée du doigt par les initiateurs du projet.

Réactions enthousiastes

Depuis le lancement de la caisse commune en janvier, le quotidien de certains participants a radicalement changé. C’est le cas de Mikaële, une retraitée atteinte de diabète âgée de 75 ans et qui vit seule. «Je mangeais les conserves de l’aide alimentaire, mais ce n’était pas de qualité, explique-t-elle à «Reporterre». Je me demandais sans cesse pourquoi une alimentation saine n’était pas accessible à tous. Désormais, je peux m’acheter des fruits et des légumes de qualité, et je pense que ça va améliorer ma santé.»