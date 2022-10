Bâle/Cambodge : Une assurance traite un cas comme un suicide, la justice la contredit

Le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle, anonymisé, est avare de détails. Mais il se penche sur une histoire qui avait fait les titres de la presse au tout début de la pandémie de coronavirus. En février 2020, un paquebot avait pu accoster au Cambodge après la découverte de cas parmi les passagers et après avoir été refoulé de plusieurs ports dans d’autres pays.

On apprend dans le jugement du tribunal qu’une des membres d’équipage, dont la nationalité n’est pas révélée, n’en est jamais repartie vivante, et pas à cause du Covid. La femme est décédée d’un empoisonnement au méthanol dans l’hôtel où elle était hébergée près de la capitale cambodgienne Phnom Penh, comme le relèvent nos collègues de «20 Minuten».