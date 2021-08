Genève - Une assurée se voit sucrer un rabais qu’elle ignorait

Surprise pour Louisa*. Cliente d’Helsana pour son assurance maladie complémentaire depuis une quinzaine d’années, elle a reçu fin juin un courrier lui annonçant qu’elle ne bénéficierait plus de réductions de primes à compter du 1er août 2021 au motif qu’elle n’était pas en possession d’une « Manor World Mastercard » , d’une « carte Jumbo myOne » ou d’une « Jumbo Mastercard » . Sa complémentaire a été conclue « dans le cadre du contrat collectif myOne » , précise encore sa compagnie d’assurance. La lettre stipule que, dès qu’elle serait en possession d’une de ces cartes valables, la Genevoise pourrait à nouveau bénéficier des avantages de ce contrat. Or, Louisa assure n’avoir jamais eu de carte client myOne, et s’étonne donc de la missive, déplorant aussi le fait de devoir payer cinq francs en plus par mois (soit environ 10% de la prime, selon elle).