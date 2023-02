Prévoyance vieillesse : Une astuce d’entrepreneurs prive l’AVS de millions

Les assurances sociales enregistrent un manque à gagner estimé à plus de 100 millions par an avec des entrepreneurs qui se versent des dividendes plutôt que des salaires soumis aux déductions AVS.

L’AVS est alimentée par les retenues salariales et les personnes qui gagnent beaucoup cotisent nettement plus que la rente qu’ils toucheront à l’âge de la retraite. Pour éviter ces ponctions sur les salaires et pour payer moins d’impôts, des avocats, des médecins et des architectes créent des sociétés à responsabilité limitée (Sàrl) ou sociétés anonymes (SA) afin de pouvoir se verser une partie de leurs revenus sous forme de dividendes. Cela s’avère d’autant plus payant que les dividendes sont moins lourdement imposés que le salaire, rapporte le «Tages-Anzeiger».