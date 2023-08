routine matinale: Une astuce toute simple pour vous tirer du lit le matin

Il y a ceux qui, dès la sonnerie du réveil, bondissent du lit, partent courir en forêt avant d’aller travailler, accomplissent des tâches importantes avec la plus grande motivation au cours de la journée et qui, à 22 heures au plus tard, se glissent sous la couette avec un sentiment de satisfaction avant de tomber dans les bras de Morphée, même en cas de fortes chaleurs.

Et il y a les grincheux du matin, qui restent sur leur téléphone ou sur Netflix jusqu’à pas d’heure le soir et pour qui rien ne va sans le bouton snooze, un café et du stress.

Êtes-vous du matin? Oui, je n’ai aucun problème à me lever le matin. Uniquement quand il le faut. Non, je ne suis pas du matin.

Les matins sont rarement un moment de détente pour la plupart des gens. Mais pas de panique! Il y a une solution à tout. Pas besoin d’un régime alimentaire précis ou de boisson magique, il existe une astuce très simple qui transformera le plus grincheux du matin en lève-tôt.

Le smartphone pour sortir du lit

Il suffit pour cela d’aller sur son téléphone portable dès le réveil. Et oui, vous avez bien lu. Certes, de nombreux experts s’accordent à dire que le smartphone n’a pas sa place dans la chambre à coucher, mais ce n’est pas réaliste. D’une part, rares sont les personnes qui possèdent encore un réveil analogique; d’autre part, la tentation est trop grande d’aller sur les réseaux sociaux et les sites d’actualité dès le matin. Saisir son téléphone portable est donc inévitable. Alors pourquoi ne pas faire de cette tare un atout? Une approche qui fait d’ailleurs écho sur TikTok.

Selon Dani Schenone, créatrice de contenu, qui a fait sensation avec sa vidéo, il suffit de régler son réveil pendant une semaine sur l’heure à laquelle on souhaite se réveiller. Une fois que l’énervante sonnerie a retenti, on garde les yeux rivés sur l’écran et on s’accorde une heure à surfer à sa guise sur son téléphone avant de vaquer à ses occupations de la journée.

Associer le réveil matinal à du positif

Dani Schenone, experte en santé mentale et en mode de vie sain américaine, prétend que c’est ainsi que l’on prend peu à peu l’habitude de se lever plus tôt. Selon elle, le but, dans un premier temps, n’est pas de se lever tôt pour accomplir des choses que l’on a toujours eu envie de faire, comme une activité sportive ou de la méditation, mais de duper le cerveau en associant le réveil matinal à quelque chose de positif.

Une fois que l’on a pris l’habitude de se réveiller tôt, on vient petit à petit réduire le temps passé sur le téléphone et ajouter des choses que l’on a toujours voulu faire à sa routine matinale. Au bout de trois à quatre semaines, on constate une amélioration, ce que confirment les commentaires enthousiastes sur TikTok.

Les personnes matinales abordent la journée avec plus de sérénité. UNSPLASH/ENEKO URUNUELA