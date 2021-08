JO de Tokyo - «On m’a dit qu’il fallait que je parte»

JO de Tokyo : Une athlète bélarusse se disait contrainte de quitter les Jeux

Krystsina Tsimanouskaya dit avoir été forcée à partir de Tokyo pour avoir critiqué sa fédération. Elle se dit maintenant «en sécurité» avec la police japonaise.

«Je suis en sécurité et on est en train de décider où je vais passer cette nuit», a déclaré l’athlète dans un communiqué publié sur Telegram peu après 17 heures par la Fondation bélarusse de solidarité sportive.

«Le CIO (Comité international olympique) et Tokyo 2020 ont parlé directement à Krystsina Tsimanouskaya ce soir. Elle est avec les autorités à l’aéroport d’Haneda et accompagnée par un membre de l’équipe de Tokyo 2020. Elle nous a dit qu’elle se sentait en sécurité», a confirmé sur Twitter le CIO, que l’athlète avait exhortée à intervenir dans une vidéo sur Instagram.

Demande d’asile en Autriche

Peur de la prison

«Je n’aurais jamais réagi de manière si sévère, si on m’avait dit à l’avance, expliqué toute la situation et demandé si j’étais capable de courir un 400 mètres. Mais on a décidé de tout faire dans mon dos», a-t-elle écrit dans un post séparé. «J’ai peur qu’on puisse me mettre en prison» au Bélarus, a-t-elle déclaré au média en ligne by.tribuna.com.