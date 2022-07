Natation: Une athlète médaillée a été droguée aux Mondiaux

La Canadienne Mary-Sophie Harvey ne se souvient plus de quatre à six heures de sa vie de la journée du 25 juin.

Mary-Sophie Harvey a vécu un cauchemar en marge des Mondiaux de Budapest. imago images/LaPresse

Médaillée de bronze du 4x200 m avec le Canada aux championnats du monde de natation qui se sont tenus du 20 juin au 3 juillet, à Budapest, la Québécoise Mary-Sophie Harvey (22 ans) affirme avoir été droguée lors de sa journée de compétition.

Dans une publication Instagram, la nageuse lavalloise explique ne plus se souvenir de certains événements survenus le 25 juin. «Pendant une période de quatre à six heures, je n’ai plus aucun souvenir, a-t-elle écrit. Mon seul souvenir est que le gérant de l’équipe canadienne et le docteur étaient à mes côtés tout près de mon lit à mon réveil.»

Durant cette phase qui échappe à sa mémoire, elle affirme s’être blessée, joignant une image de son corps endolori.

Les blessures subies par Mary-Sophie Harvey. Instagram (@marysophieharvey)

Suite à ces révélations, elle a donné des précisions au «Journal de Montréal», indiquant notamment que l’une de ses adversaires et amies, la Française Charlotte Bonnet qui s’inquiétait de sa disparition, l’a trouvée dans la rue. «Elle m’a cherchée pendant 45 minutes. Elle m’a raconté que je lui disais de ne pas me laisser seule et que j’avais besoin d’elle.» Elle a poursuivi: «Par la suite, deux ou trois autres filles m’ont ramenée à ma chambre. Je suis tombée inconsciente et elles m’ont couchée dans mon lit. J’étais perturbée à mon réveil quand j’ai vu le médecin et le gérant de l’équipe à mon chevet.»

Si elle a longtemps hésité avant de partager son histoire sur son compte Instagram, Harvey ne le regrette pas. «J’ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu la même situation. Le nombre est vraiment troublant et pourtant on n’en entend pas parler ou presque. Les victimes ne dénoncent pas ces situations parce qu’elles ont honte.»



Dans une déclaration transmise par mail au quotidien montréalais, Natation Canada a confirmé l’incident et affirmé qu’une enquête interne a été ouverte. «Nous sommes conscients d’un incident qui a eu lieu la veille de notre départ de Budapest, a écrit le directeur des communications de l’organisme, Nathan White. Aussitôt que le personnel a été informé de la situation, Mary-Sophie a reçu d’excellents soins médicaux de notre médecin d’équipe sur place et il a été déterminé qu’elle pouvait retourner chez elle.»

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?