Sion: athlète pénalisée pour avoir dénoncé le cyberharcèlement

«C’est un scandale! Ma fille avait choisi une thématique qui lui tenait à cœur: le cyberharcèlement. Son objectif était de dire aux jeunes que, face aux insultes sur les réseaux sociaux, il ne faut pas avoir peur de parler. Et on l’a censurée. Les juges auraient sans doute préféré qu’elle parle des jolis papillons qui volent dans les prés plutôt que d’un sujet qui dérange», s’insurge la mère d’Alyssia Bracci. La Sédunoise de tout juste 18 ans a en effet été lourdement pénalisée lors des Championnats suisses de pole sports, fin mai à Genève.

Durant sa prestation, la Valaisanne avait abordé la question du suicide des jeunes, en expliquant clairement que ce n’est pas la solution. Les juges l’ont néanmoins qualifiée de violente, à commencer par les paroles de sa musique: «Pour vous, ce ne sont peut-être que de simples mots. Mais, pour elle, c’est ce qui lui donne envie de tout arrêter. D’arrêter de souffrir. Une corde, un tabouret, et ce sera fini. Mais NON. Elle ne veut pas passer pour une faible. Elle veut vivre. Vivre, bordel.» Ces paroles étaient en outre mises en scène par un petit coup de pied dans un tabouret, symbolisant le refus de succomber à une pulsion suicidaire. «Mais là aussi, ce coup a été assimilé à de la violence. Les juges n’ont vraiment rien compris», déplore la mère de l’athlète.

La fédération manque de moyens

Le président de la fédération suisse de la discipline dit «comprendre la tristesse et la frustration» de l’athlète sédunoise, qui participait pour la première fois aux Championnats suisses de pole sports. «Mais les règles sont les mêmes pour toutes les compétitions officielles. Il y a un cadre, et celui qui veut participer doit s’y conformer. Une autre athlète a par exemple été disqualifiée car, dans sa musique, on entendait un bruit de coup de fouet. Une autre l’a été pour avoir manié une batte de baseball comme une arme. Le vrai problème, c’est que la fédération manque de moyens pour soutenir les coaches et les athlètes durant leur préparation et pour vérifier en amont que tout est dans les règles. Nous faisons bien quelques vérifications rapides, mais nous n’avons pas le temps de tout vérifier dans les moindres détails», explique Thomas Ruegger.