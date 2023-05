Équateur: une attaque armée dans une ville touristique fait au moins six morts

Au moins six personnes sont mortes et six autres ont été blessées après que des hommes armés ont ouvert le feu dans un restaurant d’une ville touristique en Équateur, a annoncé dimanche le bureau du procureur. Une enquête est en cours sur cette «attaque armée dans un restaurant de Montañita», station balnéaire de la côte pacifique, a-t-il affirmé sur son compte Twitter. La tuerie s’est produite samedi soir dans un quartier animé de la ville. Le parquet n’a pour l’instant pas précisé l’identité ou l’âge des victimes.