Chine : Une attaque au couteau fait six morts

Dans une rue piétonne et commerçante d’Anqing, dans l’est du pays, un homme a attaqué les passants, faisant six morts et quatorze blessés avant d’être arrêté.

Les attaques au couteau ne sont pas rares en Chine, où le port d’une arme à feu n’est pas autorisé pour les citoyens ordinaires. (Photo NICOLAS ASFOURI / AFP) AFP

Un homme armé d’un couteau a tué six personnes et blessé 14 autres dans une localité dans l’est de la Chine, pour une raison qui n’a pas été précisée, selon un média d’État.

Le drame s’est produit samedi après-midi dans les rues d’Anqing, une ville située à 1200 kilomètres au sud de Pékin dans la province de l’Anhui, a indiqué la télévision publique CCTV.

Un suspect a été arrêté et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame qui s’est déroulé dans une rue piétonne et commerçante, a indiqué le Bureau de la sécurité publique d’Anqing dans un communiqué diffusé sur le réseau social Weibo. Selon CCTV qui cite le Bureau de la sécurité publique de la ville, le suspect aurait 25 ans. Il serait sans emploi et «en colère».

Les attaques au couteau ne sont pas rares en Chine, où le port d’une arme à feu n’est pas autorisé pour les citoyens ordinaires. Elles sont régulièrement menées à l’aveugle par des personnes s’estimant victimes d’une injustice et désirant se venger de la société.

En avril, un homme armé d’un couteau avait tué deux enfants et en avait blessé 16 autres dans une école maternelle du sud de la Chine. En 2018, un homme qui avait poignardé à mort neuf enfants dans le nord du pays avait été condamné à la peine capitale.