Ouganda: Une attaque contre une école fait 25 morts

L’armée et la police poursuivaient les assaillants en direction du parc national des Virunga.

Au moins vingt-cinq personnes sont mortes lors d’une «attaque terroriste» menée par des combattants islamistes contre une école dans l’ouest de l’Ouganda, a déclaré samedi le porte-parole de la police de ce pays d’Afrique de l’Est. «Jusqu’à présent, 25 corps ont été récupérés dans l’école et transférés à l’hôpital de Bwera», a déclaré le porte-parole, Fred Enanga. Bwera est une ville proche de la frontière de la République démocratique du Congo (RDC).

Le porte-parole a indiqué que les Forces démocratiques armées (ADF), une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe État islamique et qui est basée dans l’est de la RDC, ont attaqué une école secondaire près de Bwera où «un dortoir a été incendié et un magasin de nourriture pillé». «Huit victimes ont été retrouvées et sont toujours dans un état critique à l’hôpital de Bwera», a-t-il ajouté.