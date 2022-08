Chine : Une attaque dans une maternelle fait trois morts et six blessés

Une attaque mercredi dans une école maternelle du centre de la Chine a fait trois morts et six blessés, a indiqué la police locale. «Un malfaiteur portant une casquette et un masque, armé, a fait irruption» à 10h22 locales (4h22 en Suisse) dans cet établissement de la province du Jiangxi, indique le communiqué. La police précise que le suspect, âgé de 48 ans, a pris la fuite et est activement recherché.