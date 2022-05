Nigeria : Une attaque djihadiste fait 30 morts dans le nord-est

L’attaque a été menée samedi dans le village de Mudu, proche de la frontière avec le Tchad, en représailles d’un raid de l’armée.

L’armée offensive contre les djihadistes

L’ISWAP s’est séparé de Boko Haram en 2016, et s’est progressivement hissé au rang de groupe djihadiste le plus puissant de la région. Les deux groupes s’en prennent de plus en plus souvent aux civils, notamment aux bûcherons, aux agriculteurs et aux éleveurs, qu’ils accusent de les espionner. Les violences djihadistes ont fait plus de 40’000 morts et obligé quelque 2,2 millions de personnes à quitter leurs foyers dans le nord-est du Nigeria depuis 2009, selon l’ONU.