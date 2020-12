Syrie : Une attaque djihadiste tue 37 militaires dans l’Est

Un bus qui ramenait chez eux des militaires du régime syrien a été victime d’une attaque djihadiste mercredi, faisant au moins 37 victimes, selon plusieurs sources.

Combats dans le désert

Depuis mars 2019, ces affrontements ont coûté la vie à plus de 1.300 soldats syriens et miliciens pro-iraniens, ainsi qu’à plus de 600 djihadistes de l’EI, d’après un bilan de l’OSDH.

Cessez-le-feu a été adopté en mars

Le régime de Bachar al-Assad, fort du soutien de la Russie et de l’Iran, a réussi ces dernières années à reprendre plus de 70% du territoire. La guerre a fait plus de 387’000 morts et des millions de déplacés.