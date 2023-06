Somalie: Une attaque islamiste en cours contre un hôtel à Mogadiscio

Des islamistes radicaux shebab ont attaqué vendredi un hôtel dans la capitale Mogadiscio, ont indiqué le gouvernement et des témoins qui ont fait état d’explosions et de coups de feu. Les shebab ont attaqué «un hôtel de la plage du Lido», un lieu fréquenté par les autorités, selon un communiqué du gouvernement, poursuivant: «Les forces de sécurité ont sauvé de nombreuses personnes du bâtiment et l’opération est toujours en cours».