Afrique : Une attaque contre un aéroport du nord du Nigeria repoussée

Des hommes armés ont attaqué samedi l’aéroport d’une grande ville du nord du Nigeria, Kaduna, mais ont été repoussés par les forces de sécurité.

Il s’agit des dernières violences en date imputées à des gangs appelés localement «bandits», qui sévissent dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. (Image d’illustration)

Des hommes lourdement armés ont attaqué samedi l’aéroport de Kaduna, grande ville du nord-ouest du Nigeria, tuant un garde de sécurité et interrompant momentanément le trafic aérien, ont annoncé les autorités et une source sécuritaire.

L’attaque a été repoussée par les forces de sécurité, a déclaré le Commissaire à la sécurité de l’État de Kaduna, Samuel Aruwan, sur Twitter. Il s’agit des dernières violences en date imputées à des gangs appelés localement «bandits», qui sévissent dans le nord-ouest et le centre du pays le plus peuplé d’Afrique, où ils pillent, kidnappent et tuent les résidents.