Guerre en Ukraine: Une attaque sur Moscou fait des «dégâts mineurs»

Moscou et sa région ont été visées mardi à l’aube par une rare attaque de drones qui ont provoqué des dégâts «mineurs» sur des bâtiments dans la capitale russe sans faire de victimes, ont indiqué les autorités. «Ce matin, à l’aube, une attaque de drone a causé des dégâts mineurs à plusieurs bâtiments. Tous les services d’urgence de la ville sont sur place (…) Personne n’a été sérieusement blessé jusqu’à présent», a écrit le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, sur Telegram.

Pour sa part, le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a affirmé que plusieurs drones avaient été abattus à proximité de la capitale. «Ce matin, les habitants de certains districts de la région de Moscou pouvaient entendre le bruit des explosions, c’était notre système de défense antiaérienne», a écrit Andreï Vorobiov. «Plusieurs drones ont été abattus à l’approche de Moscou», a-t-il précisé, en appelant les habitants à «garder leur sang froid» et assurant que «tous les services de secours font leur travail».

La Russie a accusé mardi l’Ukraine d’avoir commis un acte «terroriste» après une rare attaque de drones contre Moscou et sa région, affirmant avoir neutralisé l’ensemble des huit appareils utilisés. «Ce matin, le régime de Kiev a mené une attaque terroriste avec des drones contre des sites à Moscou», a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. «Huit drones ont été impliqués dans l’attaque», a-t-il précisé, en assurant qu’ils avaient tous été neutralisés.

Les attaques se multiplient

Moscou et sa région, situées à plus de 1000 km de l’Ukraine, n’ont été jusqu’à présent que très rarement visées par des attaques de drone depuis le début du conflit, même si ce type d’attaque s’est multiplié ailleurs en Russie. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des traces de fumées dans le ciel. Sur d’autres, on peut voir une fenêtre d’un immeuble brisée.