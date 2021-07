Attentat en Irak : Une attaque terroriste à Bagdad fait une trentaine de morts

L’explosion meurtrière est survenue à Sadr City la veille de l’Aïd al-Adha, une fête musulmane particulièrement importante. Il s’agit du premier attentat dans la région depuis le mois de janvier.

L’explosion s’est produite lundi en fin d’après-midi sur un des marchés populaires de Sadr City, immense quartier chiite déshérité de l’est de Bagdad, où de nombreuses personnes se pressaient pour faire des courses à la veille de la plus importante fête musulmane, l’Aïd al-Adha ou fête du Sacrifice. Selon des sources sécuritaires et médicales, le bilan oscille entre 28 et 30 morts, dont une quinzaine de femmes et d’enfants, et entre 30 et 50 blessés.