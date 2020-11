Aux États-Unis : Une attente de 12 heures pour avoir un hamburger

L'ouverture d'un fast food dans le Colorado, aux États-Unis, a généré une file d'attente immense, et des bouchons de plusieurs kilomètres.

De quoi susciter un grand engouement de la population locale qui tenait absolument à goûter les burgers dès l'ouverture. Conséquence: une file d'attente immense devant le restaurant, et des embouteillages monstres autour du centre commercial d'Aurora où s'est implanté le In-N-Out. La durée de l'attente a grimpé au fil de la journée, pour atteindre... 12h! Autant dire qu'il fallait être plus que motivé pour goûter le précieux burger.

La police locale a même tweeté pour demander aux consommateurs d'aller dans un autre fast food et de retenter leur chance au In-N-Out un autre jour. Un automobiliste qui a attendu des heures à Colorado Springs a témoigné auprès du journal local The Gazette. «C'est une expérience marrante et excitante. Je ne regrette pas».