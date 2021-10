Passage à l’heure d’hiver – Une aubaine pour les fêtards, une cata pour les parents

Une heure de sommeil en plus, mais pas pour tout le monde…Ce week-end, plus précisément dans la nuit de samedi à dimanche, l’Europe passera à l’heure d’hiver. Comme d’habitude, la question est de savoir si on perd ou si on gagne une heure. Bonne nouvelle: on gagnera bien une heure puisqu’à 3h dimanche, il sera en réalité 2h. De quoi réjouir les personnes qui aiment dormir ou faire la fête.