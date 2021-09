Etats-Unis : Une audience décisive sur la tutelle de Britney Spears?

Le feuilleton qui met aux prises la star de la pop avec son père depuis des années pourrait trouver son épilogue ce mercredi.

Après des mois de rebondissements et de procédures, les efforts de Britney Spears pour mettre un terme à la mesure judiciaire la plaçant sous le contrôle de son père pourraient enfin aboutir mercredi lors d’une audience au tribunal de Los Angeles. Son père Jamie Spears contrôle depuis 2008 de nombreux aspects de la vie de la star en vertu de cette mesure de tutelle que la chanteuse a qualifié d’«abusive» et que ses avocats tentent de faire annuler.

Jamie Spears «doit être suspendu le 29 septembre, et la mise sous tutelle doit cesser rapidement», écrit Mathew Rosengart dans une requête déposée cette semaine. «Chaque jour qui passe avec lui en tant que tuteur – chaque jour et chaque heure – est un jour où il cause à sa fille de l’angoisse et de la douleur», poursuit l’avocat de Britney Spears.