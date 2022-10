Royaume-Uni: condamnée à la perpétuité pour avoir décapité son amie

Royaume-Uni : Une Australienne écope de la prison à vie pour avoir décapité son amie

Jemma M., 38 ans, a été reconnue coupable du meurtre en juin 2021 à Londres de Deborah C., 67 ans. Deux semaines après le meurtre, elle avait parcouru plus de 320 kilomètres en voiture vers le sud-ouest de l’Angleterre, où elle avait abandonné dans les bois le corps décapité et décomposé de sa victime. Selon l’accusation, l’accusée avait prévu l’assassinat après être devenue amie avec Deborah C. en participant à son groupe de paroisse.