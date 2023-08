Vas: Une auto en feu perturbe la circulation au col de la Forclaz

Pol. VS

Un accident s’est produit mercredi vers 9h30 à la hauteur du restaurant «Le Drapeau» à Martigny, sur la route menant au col de la Forclaz. La femme au volant, légèrement blessée, a été sortie de son auto par des passants puis emmenée par ambulance à l’Hôpital de Sion. «La forêt n’a été que très peu impactée par les flammes et le sinistre très rapidement maîtrisé», indique Stève Léger, porte-parole de la police cantonale valaisanne. La circulation a été perturbée. Les pompiers de Martigny, Salvan et Martigny-Combe sont intervenus pour maîtriser les départs de feu sur le véhicule et dans la forêt voisine.