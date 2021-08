Genève - Une auto fonce sur des noctambules: deux blessés 

Deux personnes ont été hospitalisées jeudi après une nuit conclue dans la violence. Vers 6h du matin, les forces de l’ordre ont été prévenues qu’une bagarre avait éclaté près d’une discothèque, à la rue du Prince, dans le quartier de Rive. L’enquête devra déterminer les causes de la rixe. Un homme est alors monté dans sa voiture et a foncé sur les noctambules. Ce Togolais né en 1993 a alors percuté une jeune fille. Puis il a perdu la maîtrise de son auto et s’est encastré dans un autre véhicule.