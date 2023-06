Bâle-Campagne: Une auto fonce sur un groupe de piétons: six blessés

Pour des raisons encore inconnues, une voiture a quitté la chaussée vendredi matin dans la commune de Füllinsdorf et a roulé sur le trottoir, comme l’explique Marcel Wyss, porte-parole de la police cantonale de Bâle-Campagne. Le véhicule dans lequel se trouvaient deux passagers, aurait alors percuté un groupe de personnes.

Selon les informations actuelles six, voire sept personnes, ont été blessées. La police part du principe qu’il s’agit d’un accident et qu’il n’y a pas eu de préméditation. Selon la police, on ne sait pas encore s’il y a des enfants parmi les personnes blessées. Plusieurs ambulances ont ensuite transporté les blessés vers les hôpitaux des environs. Deux hélicoptères de secours sont également intervenus.