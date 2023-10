Une automobiliste fonce dans un collège vide à Echallens

La scène aurait pu bien plus mal se terminer. Vendredi dernier, vers 22h, un véhicule conduit par une conductrice d’une trentaine d’années a foncé dans le Collège des Trois sapins à Echallens, brisant une barrière et une porte vitrée. Heureusement, personne ne s’y trouvait, et la conductrice n’a pas non plus été blessée. L’incident ayant eu lieu à la veille des vacances, les élèves n’ont pas été confrontés aux dégâts matériels causés.