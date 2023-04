Une automobiliste retrouvée morte après un accident à Charmey

Samedi, vers 9h30, le Centre d'engagement et d'alarme de la police cantonale fribourgeoise a été informé de la découverte, par une tierce personne, d’un véhicule accidenté dans la région du Lac Noir, sur la commune de Charmey (FR), au chemin du Breccaschlund. Sa conductrice se trouvait à proximité du véhicule. À leur arrivée sur les lieux, les secours n’ont pu que constater son décès. Le chien qui l’accompagnait est également mort dans l'accident.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’automobiliste circulait sur une route de montagne entre la Breccaschlund et la Hubel Rippa. À un moment donné, le véhicule a quitté le chemin et a heurté un arbre, pour une raison inconnue. Il a ensuite dévalé un talus avant de s’immobiliser une cinquantaine de mètres plus bas, dans le lit du ruisseau Euschelbach.