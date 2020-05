Actualisé 30.04.2020 à 13:31

HYBRIDE RECHARGEABLE

Une autonomie 100% électrique pouvant atteindre 66 km

L’Evoque et le Land Rover Discovery Sport débarquent en version hybride rechargeable (PHEV) avec un taux d’émission de CO2 à partir de 43g/km.

de Thomas Geiger

1 / 2 Dans la gamme des SUV compacts, le Range Rover Evoque sera désormais disponible en version hybride rechargeable. Land Rover Grâce à sa puissance de 309 ch, le Land Rover Discovery passe de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes.

Les SUV sont cloués au pilori par les activistes climatiques, ce qui n’est pas sans poser de problème à Land Rover. Car, autant les ventes de 4x4 sont bonnes actuellement, autant ils sont impopulaires en ce qui concerne leur empreinte carbone, ce qui pose également un souci aux comptables. Car pour chaque gramme de CO2 au-dessus de la norme, ils vont bientôt devoir verser de lourdes amendes. C’est pourquoi les Britanniques font désormais d’une pierre deux coups en équipant également l’Evoque et le Discovery Sport de la technologie hybride, après l’avoir fait pour le Range Rover. À partir de cet été, ces deux modèles seront également disponibles en version hybride rechargeable sous la dénomination 300e à partir de 59'600 francs pour l’Evoque et de 57'500 francs pour le pratique Discovery Sport avec une consommation d’1,9 litre pour le premier et de 2,0 litres pour le second.

Pour se donner bonne conscience sur route comme sur piste, Land Rover a développé un tout nouveau type de propulsion. À l’avant sous le capot, on trouve désormais un moteur essence turbocompressé 1,3 litre de 200 ch. Sur l’essieu arrière, le constructeur a monté un moteur électrique de 109 ch et entre les deux se trouve une nouvelle transmission automatique 8 vitesses, ainsi qu’une batterie de 15 kWh, logée sous le siège arrière. Elle livre au moteur électrique suffisamment d’énergie pour parcourir respectivement 68 et 64 kilomètres pour une vitesse de pointe de 135 km/h. Et quand on cumule la puissance des deux moteurs pour atteindre 309 ch, on a de l’énergie pour lancer l’Evoque de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes et le Discovery en 6,6 secondes avec des vitesses de pointe respectives de 213 et 209 km/h. Mais cela n’intéresse plus grand monde de nos jours en Suisse, n’est-ce-pas?

Trois programmes de conduite à bord

Comme pour la plupart des hybrides rechargeables, il existe également des programmes de conduite différents pour les deux Land Rover semi-électriques. On peut rouler en mode 100% électrique, couper le moteur électrique pour utiliser son énergie ultérieurement ou laisser l’électronique prendre le relais. Ce que les Britanniques ne proposent pas, en revanche, est un mode de charge dans lequel le moteur à combustion fournit plus d’énergie pour recharger la batterie. En contrepartie, ils ne lésinent pas sur la capacité de chargement. Il faudra tout de même compter plus de six heures pour une charge complète à domicile. Mais sur une borne de recharge en courant continu de 32 kW, on pourra recharger sa batterie à 80% en seulement 24 minutes, avec en option, la possibilité de suivre le chargement en temps réel sur son smartphone. Car, il va de soi que l’hybride rechargeable s’accompagne de la connexion nécessaire pour le contrôle à distance depuis son téléphone.

Certes, Land Rover évite les feux de la critique à deux autres SUV avec l’Evoque et le Discovery Sport et a déjà annoncé une version hybride du nouveau Defender. Mais il faudra sans doute encore attendre un peu avant que les choses deviennent vraiment sérieuses. Car, même s’il existe déjà la i-Pace en tant que crossover électrique chez Jaguar, le premier Land Rover 100% électrique n’est pas encore en vue.