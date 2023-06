Etats-Unis: Une autoroute majeure s’effondre à Philadelphie

L’incendie d’un véhicule, à l’origine de la catastrophe selon les autorités de la ville, est désormais maîtrisé et cette voie rapide a été fermée par la police dans les deux sens dans les environs immédiats de l’accident. Aucune victime n’a pour l’instant été rapportée. «Les services de la ville et de l’État travaillent à répondre aux répercussions sur les habitants de la zone et les voyageurs affectés par la fermeture de la route», précise la porte-parole.