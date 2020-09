Pratteln (BL) : Une «autoroute suspendue pour vélos» verra le jour en 2022

Une «véloroute» en viaduc de trois kilomètres reliera Pratteln et le site romain d’Augusta Raurica d’ici à août 2022. Le projet, une première en Suisse, est soutenu par la Confédération.

Face aux médias réunis à Muttenz (BL) sur le site de l’entreprise Häring, fabricant du viaduc en bois, le ministre cantonal des infrastructures et de l’environnement Isaac Reber (Verts) a évoqué un projet pilote «ambitieux et osé». «Ce courage et de nouvelles idées» sont nécessaires pour résoudre les problèmes d’engorgement du trafic et encourager la mobilité douce et électrique, selon lui.