JO 2022 – «Une autre grande victoire de la Chine socialiste»

«Les relations Corée du Nord-Chine ont été cimentées dans des relations stratégiques invincibles, qui ne pourront jamais être rompues par quoi que ce soit, dans une lutte pour défendre et faire avancer la cause commune. Les deux parties et les peuples des deux pays ont consolidé l'unité et la coopération dans tous les domaines, y compris la politique, l'économie, la culture et le sport», a dit Kim.