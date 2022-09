Une autre jument agressée, cette fois à Saxon

La Suisse avait été épargnée en 2020 par la vague de blessures sur des chevaux, essentiellement des juments et des poneys, constatées en France, à travers tout le pays. Or voilà qu’en l’espace de quelques jours, on apprend que deux cas de juments cruellement mutilées se sont produits en Suisse romande. Le premier dont on a eu connaissance s’est déroulé le week-end dernier à Courlevon, dans le canton de Fribourg.