Vers 10h20, un skieur s’est engagé dans un couloir hors-piste en aval des Attelas. Une plaque à vent sise au sommet dudit couloir s’est détachée, emportant ce skieur puis une deuxième personne qui évoluait plus bas. La coulée a ensuite enseveli huit autres skieurs se trouvant, quant à eux, encore plus bas. L’avalanche s’est produite à l’extérieur du domaine skiable dans le secteur compris entre la station de Verbier et « Les Attelas ».