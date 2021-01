Russie : Une avalanche fait trois morts dans l’Arctique

Le drame a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi dans un complexe de ski au nord-est de Norilsk, une cité industrielle située au-dessus du Cercle polaire,

Une avalanche dans une station de ski de l’Arctique russe, à Norilsk, a fait samedi trois morts et un blessé, ont affirmé les autorités. «Les corps d’une femme de 38 ans, de son enfant d’un an et de demi et de son époux de 45 ans ont été retrouvés», a indiqué dans un communiqué le Comité d’enquête, chargé des principales investigations criminelles en Russie. Il a ajouté qu’un adolescent de 14 ans «avec de graves blessures» a lui été découvert vivant, sous la neige, et conduit à l’hôpital.