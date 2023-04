Jesy Nelson évoque une aventure dévastatrice avec Little Mix

L’Anglaise a fait partie du groupe Little Mix durant dix ans.

Jesy Nelson a dévoilé son premier single solo, «Bad Thing», le 14 avril 2023. C’est à l’occasion de la sortie de cette chanson poignante de pop, qui a pour thème la violence domestique, que l’artiste a évoqué son retrait de Little Mix. Jusqu’alors, elle n’en avait jamais parlé.

La chanteuse de 31 ans a raconté n’avoir pas eu le choix de quitter le groupe aux 60 millions d’albums vendus pour préserver sa santé. «Faire partie d’un girls band, c’est comme être pris dans un tourbillon. Vous n’avez pas une minute pour souffler. J’ai souffert de soucis mentaux récurrents. J’avais des problèmes d’image corporelle et j’étais constamment trollée. J’étais vraiment, vraiment mal. J’avais besoin de soutien, mais je n’avais pas le temps d’en trouver pendant que je faisais partie de Little Mix», a-t-elle confié au «Sun». L’Anglaise a rappelé que lorsque le groupe a été créé, par les producteurs du télécrochet «The X Factor» en 2011, elle était «juste une barmaid» qui travaillait dans une banlieue de Londres. «Je n’étais pas préparée à ce qui allait arriver. Je n’étais pas sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit d’autre», a-t-elle expliqué.

Jesy Nelson a quitté ses camarades Perrie Edwards, 29 ans, Leigh-Anne Pinnock, 31 ans, et Jade Thirlwall, 30 ans, en décembre 2020. Elle ne leur a plus jamais parlé depuis lors. Quant à l’idée d’une réformation de Little Mix, en pause depuis 2022, l’artiste pense que cela n’a que peu de chance d’arriver. «Il ne faut jamais dire «jamais». Mais, aujourd’hui, je leur souhaite le meilleur dans leur carrière solo. Elles ont un talent fou. Ce qui est si excitant chez nous, c’est que nous sommes toutes musicalement différentes, toutes capables de suivre notre propre voie», a-t-elle estimé.