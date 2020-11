Vaud : A Lausanne, une avenue décorée par des tricots-graffitis

Le projet participatif égaille de ses tricots urbains les 1 km de l’avenue de la Harpe, sous-gare et jusqu’au bord du lac à Ouchy.

Alors que les arbres perdent leurs feuilles, rendant certaines rues un peu tristes dans les villes, une avenue lausannoise a repris des couleurs depuis une semaine. Arbres, poteaux de signalisation et abribus ont été habillés par des créations en laine. Le projet participatif «Tricot Graffiti» égaille de ses tricots urbains les 1 km de l’avenue de la Harpe, sous-gare et jusqu’au bord du lac à Ouchy.

Le projet s’inspire du «yarn bombing» (tricot urbain), un mouvement né en 2005 aux Etats-Unis. Le concept est d’investir la rue en utilisant et en recouvrant le mobilier urbain de créations en laine: bancs, panneaux, escaliers, ponts, mais aussi des éléments de paysage naturel comme les troncs d’arbres, ainsi que les sculptures dans les places ou les jardins.

L’idée est d’habiller les lieux publics en les rendant moins impersonnels, en les humanisant et en suscitant la réaction des passants. Depuis outre-Atlantique, ce mouvement s’est ensuite largement diffusé, notamment en Europe de l’Est et en Angleterre.

Dans la tête de Julie Chanel, responsable du magasin de laine «Little Maille» sur l’avenue de la Harpe, le projet trotte depuis plusieurs années et a mûri au début 2019. En mai de la même année, elle dépose un dossier dans le cadre du concours du budget participatif de la Ville de Lausanne, sous la houlette du Collectif «Tricot Graffiti de la Harpe». Le résultat tombe à l’automne: son projet est l’un des lauréats et reçoit une aide de 5000 francs.

Environ 200 kg de laine

Depuis décembre 2019, Mme Chanel a réuni une soixantaine de bénévoles, toutes passionnées de tricot ou de crochet, via des associations, sa boutique, les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille. «Au début, on se réunissait à plusieurs pour tricoter ensemble puis le coronavirus nous a mis un peu des bâtons dans les roues. En même temps, le semi-confinement a été propice au tricot», explique à Keystone-ATS Julie Chanel.