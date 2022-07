Etats-Unis: Une bactérie causant une grave maladie infectieuse détectée

États-Unis : Une bactérie causant une grave maladie infectieuse détectée

Risque «très faible»

Deux individus vivant dans le sud des États-Unis, dans la région du golfe du Mexique, ont séparément contracté la maladie en 2020 et 2022, poussant les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) à réaliser ces prélèvements dans et près de leurs maisons. Trois échantillons, de terre et de flaques d’eau, se sont révélés positifs à la bactérie (Burkholderia pseudomallei). Malgré tout, les CDC considèrent que le risque pour la population générale reste «très faible». Ils enquêtent actuellement pour déterminer à quel point la bactérie est répandue dans l’environnement.