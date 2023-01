États-Unis : Une bagagiste meurt aspirée par un réacteur d’avion

La malheureuse a été aspirée par le réacteur. D’après les enquêteurs, l’avion a été «violemment secoué» au moment de l’accident. Aucun des quatre membres d’équipage et des 59 passagers qui se trouvaient encore à bord n’a été blessé. «Je n’arrive pas à comprendre comment cela a pu se produire. Elle me disait qu’elle était toujours dévouée et motivée à faire le meilleur travail possible», confie Divonta Palmer, une collègue de la victime.