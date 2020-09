Des cris, un attroupement, un homme qui se tient au cou avant de mettre genoux à terre: une bagarre a fait un blessé, vendredi dernier rue Hugo de Senger, dans le quartier de Plainpalais. Les faits sont survenus près du Club social rive gauche. Le Ministère public confirme qu’une bagarre a bel et bien eu lieu, sans donner de détails sur ses causes. Il précise aussi que vendredi dernier, le pronostic vital de l’homme blessé n’était pas engagé. Selon des images que nous avons reçues, la victime, qui semble âgée d’une trentaine d’années, était consciente lorsqu’elle s’est accroupie sur le trottoir.

D’après nos informations, une échauffourée a éclaté entre trois personnes, vendredi vers 11h30 tout près du Club social. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, l’une d’elle a porté un coup de couteau à l’un des protagonistes. Un agent de sécurité de la structure d’accueil s’est très vite interposé, et les employés du Club ont pu immédiatement porter secours au blessé. Selon nos sources, l’agresseur a été neutralisé sur place, puis interpellé par les forces de l’ordre. Le personnel du centre social a quant à lui bénéficié d’un debriefing de la cellule psychologique de la police.

Une source interne note que les les lieux d’accueil ou clubs sociaux s’occupent par essence des populations fragilisées, en détresse et dans une situation difficile: «Il y a régulièrement des tensions, mais les agressions comme celle de vendredi restent heureusement très rares». Porte-parole du Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève, Manuelle Pasquali salue «le professionnalisme et le sang froid des collaborateurs du service social, face à cette situation délicate».