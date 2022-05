Zurich : Une bagarre dégénère violemment: deux personnes sous les verrous

Une altercation entre plusieurs noctambules a éclaté samedi vers 5h30 du matin à Zurich. Deux jeunes de 18 et 19 ans ont été arrêtés.

La police a arrêté deux Espagnols âgés de 18 et 19 ans dans le cadre de cette tentative d’homicide, et l’arme présumée du crime a pu être saisie. Des spécialistes de l’Institut médico-légal de Zurich et de l’Institut de médecine légale ont été appelés pour préserver les traces. La police cantonale de Zurich et le Ministère public poursuivent l’enquête et les investigations.