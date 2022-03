La Sarraz (VD) : Une bagarre entre jeunes agite le milieu scolaire vaudois

Vendredi 4 mars, une violente altercation impliquant plusieurs adolescents a eu lieu aux abords du collège de La Sarraz. Une plainte a été déposée et des mesures rapidement prises.



Le 4 mars dernier, plusieurs jeunes se sont violemment empoignés après les cours, non loin du collège de La Sarraz (VD), selon des informations obtenues par Blick et confirmées par la police cantonale. Des dizaines de jeunes se seraient réunis pour assister à la scène. Une jeune fille a dû être conduite à l’hôpital. Si les motifs de cette altercation demeurent encore flous, il est avéré que des jeunes se seraient provoqués sur les réseaux sociaux les jours précédents. Une plainte a été déposée.

Utilisation des réseaux sociaux

A la suite de cette altercation, l’établissement scolaire a mobilisé un travailleur social et des médiateurs, la surveillance dans la cour de récréation ayant par ailleurs été renforcée. D’autres mesures spécifiques devraient-elles être mises en place, puisqu’il semblerait que des vidéos circuleraient sur les réseaux sociaux? «Le travail de prévention et de sensibilisation à l’utilisation des réseaux sociaux se fait régulièrement dans les classes de l’Établissement de La Sarraz comme dans tous les établissements du canton», ont déclaré le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture et le directeur de l’établissement concerné. Lesquels insistent sur le fait que cette rixe n’est pas représentative du «climat serein qui règne habituellement à l’Établissement de La Sarraz. Mais cet événement nous conforte néanmoins dans la démarche préventive entreprise et à poursuivre.»