Conthey: une bagarre générale à l’Opéra club

Vers 4h, pendant que le rappeur d’origine albanaise Noizy interprétait son titre «Heart attack», aux 43 millions de vues sur Youtube, une bagarre générale s’est déclenchée à quelques mètres de lui. Sur une vidéo de l’altercation, on peut voir deux hommes qui discutaient. L’un d’eux a ensuite agrippé l’autre et un premier coup est parti. Une fraction de seconde plus tard, plus d’une dizaine de personnes étaient impliquées.