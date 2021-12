Mer Méditerranée : Une bague chrétienne datant de l’Empire romain dévoilée en Israël

Les objets ont été découverts ces derniers mois au large de Césarée, entre les villes israéliennes de Tel-Aviv et Haïfa, où deux navires ont sombré il y a 1700 et 600 ans, a indiqué l’Autorité israélienne des antiquités (AIA). Les fouilles marines ont permis de mettre au jour une bague octogonale en or, ornée d’une pierre précieuse verte gravée de l’image d’un jeune berger en tunique, qui porte un bélier ou un mouton sur l’épaule.