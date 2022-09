Genève : Une baisse d’impôt passe un premier cap

Une baisse d’impôt pour les personnes physiques se précise au bout du lac. Un projet de loi du Parti libéral-radical (PLR) a été validé par la commission fiscale du Grand Conseil, comme l’ont rapporté «Le Courrier» et la «Tribune de Genève». De son côté, le Conseil d’État a préavisé négativement cette réduction linéaire de 5%. L’Exécutif a évalué les pertes fiscales à quelque 200 millions de francs. Une somme dont le Canton avec un budget de plus de neuf milliards peut se passer, selon le député PLR Yvan Zweifel. Au contraire, estiment les partis de gauche qui, à l’image de Pierre Vanek, jugent absurde de «vider les caisses de l’État au moment où les besoins en termes de politiques publiques sont les plus criants», a réagi le député d’Ensemble à Gauche dans les colonnes du quotidien genevois.