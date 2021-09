Voyage en Suisse - Une balade à dos de mulet pour se reconnecter à la nature

Quelques timides rayons de soleil éclairent le ciel après plusieurs heures d’averse. Eh oui, parfois, il pleut au Tessin et la nature n’en est que plus belle. Les ânes et les mulets de notre guide Susanne Bigler portent enfants et adultes et broutent l’herbe humide. Nous avançons à travers la forêt. Chaque participant est assis sur une selle de cow-boy.