SUIVEZ-NOUS EN BALADE - Une balade qui prend de la hauteur, le long du bisse de Savièse (VS)

Une fois arrivé à la Chapelle Sainte-Marguerite, la marche le long de la roche commence derrière la buvette des Vouasseurs. Après quelques minutes, on atteint la première passerelle de 87 mètres de long. Depuis là, la balade allie différents paysages et sensations, de quoi couper le souffle.

L’itinéraire de la balade le long du bisse de Savièse (VS).

Avant de rejoindre la fin du parcours et de se désaltérer à la buvette de Brac, la dernière passerelle demande un peu plus de courage avec ses 140 mètres de long. Une visite de la scierie est possible pour cinq francs en s’annonçant au personnel de la buvette. Pour reprendre la balade, il faut ensuite revenir sur ses pas.