France : Une baleine à bec en détresse sur une plage: «Je n’avais jamais vu cela»

L’échouage de ce spécimen d’une espèce boréale, «qui vit près des côtes arctiques» est «exceptionnel, en 40 ans d’activité je n’avais jamais vu cela», a-t-il ajouté. «Il n’est pas possible de la déplacer» pour l’aider à regagner la mer, a-t-il expliqué. Le cétacé présente une plaie saignante au niveau de la tête. «Ce sont des blessures superficielles, causées par le choc sur les brisants», et non la cause de son échouage, selon le maire de la commune, Guy Allemand.