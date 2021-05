Méditerranée : Une baleine grise observée pour la première fois sur la Côte d’Azur

Égarée loin du Pacifique, une baleine grise a été observée pour la première fois ces derniers jours le long des côtes françaises de la Méditerranée.

Il s’agit d’un baleineau âgé d’une quinzaine de mois environ et mesurant 8 mètres, qui avait déjà été observé au Maroc début mars et en Italie ces dernières semaines, à Naples, puis Rome et Gênes. Selon toute vraisemblance, il s’est égaré en Méditerranée, une mer dont il tente de ressortir pour regagner son habitat naturel situé dans le Pacifique Nord.