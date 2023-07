Porsche GT3 percutée à Nyon par une Toyota, la vidéo fait le buzz

Sur Twitter, Instagram, Tiktok: au total, la séquence a été vue plus de 30 millions de fois depuis le week-end dernier. Une attention mondiale pour un événement bien local: c’est à Nyon (VD) que la scène a été tournée, jeudi dernier en fin d’après-midi. Une belle Porsche GT3 bleue roule normalement, une Toyota CR-V blanche s’avance lentement depuis un parking pour s’engager sur la route, la voiture de luxe ralentit puis continue finalement sa route en pensant que l’autre l’avait vu… et là c’est le choc. La scène se déroule comme au ralenti.

Règlement dans le calme

La touchette est si banale (et la voiture si luxueuse) que la sauce a pris sur les réseaux sociaux. «Un incident s’est produit à cause d’une voiture bleue qui n’a pas cédé la priorité à une voiture blanche», a tweeté un compte parodique d’un corps de police fictif. Et chacun d’y aller de son commentaire, entre ceux qui se déchaînent sur le conducteur de la Toyota accusé d’être idiot et ceux qui jugent que la Porsche aurait dû s’arrêter par prudence en voyant le malheur se profiler. Certains anti-bagnole n’ont pas non plus hésité à rire de la scène.